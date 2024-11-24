В Сбербанке назвали три самых популярных вида мошенничества за 2024 год
В Сбербанке назвали три самых распространенных вида мошенничества за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.
Он рассказал, что чаще всего злоумышленники взламывают аккаунты россиян на «Госуслугах», либо используют схему «Fake Boss», когда с человеком связываются от имени руководства. Замыкают ТОП-3 самых распространенных видов мошенничества, по словам специалиста, звонки якобы от представителей ведомств, например, ФСБ и Центробанка.
Велигодский добавил, что на схему обмана с помощью взлома аккаунтов на «Госуслугах» приходится примерно 40% от всех случаев мошенничества. При этом специалист подчеркнул, что правонарушители нашли новый способ трансформировать этот метод.
По его словам, злоумышленники отправляют человеку письмо на почту или СМС с номером телефона мошенника и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, поэтому необходимо перезвонить по указанному номеру. Пользователь звонит по нему, думая, что это служба безопасности, и делает то, что ему говорят.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники научились похищать данные россиян через рассылку фото в Telegram.
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