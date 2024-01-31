Психолог Колмановкий призвал не доверять ИИ при выборе партнера

Говоря о продолжительности отношений, возникших с помощью искусственного интеллекта эксперт отметил, что она зависит от многих вещей, которые описать и предусмотреть невозможно.

«Возможно описать лишь какую-то базовую вещь. Это зависит не от какого-то нашего тонкого химического совпадения или несовпадения, сколько от разницы между двумя позициями: я нуждаюсь в партнере с целью поддержки и опоры или я рад быть поддержкой и опорой. В паре, как правило, оба партнера стоят на первой позиции. И в браке мы обычно ищем поддержку», - отметил специалист.

Володарский предупредил, если вы хотите найти партера, не надо его искать.

«Если вы не можете найти партера, всё дело не в месте поиска, а в самом поиске. Надо сначала присмотреться к своим отношениям. Насколько ваши отношения вне матримониальных целей дающие, на сколько они предоставляют возможность выговориться партнеру или же вы настроены выговариваться самому? Насколько они настроены участливо или потребительски? Сначала нужно сделать такую перенастройку», - посоветовал психолог.

Ранее в Новосибирске искусственный интеллект помог создать декорации для оперы в театре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

