Психолог Колмановкий призвал не доверять ИИ при выборе партнера
Психолог Александр Володарский в разговоре с НСН предупредил, если вы хотите найти партёра, не надо его искать.
Психолог Александр Колмановский заявил НСН, что успешный подбор партнера для отношений с помощью искусственного интеллекта не гарантирует их долгую продолжительность.
Пользователи приложения для знакомств Tinder стали использовать нейросеть ChatGPT для составления приветственных сообщений, основанных на интересах потенциальной партнерши, сообщил Mashable. Искусственный интеллект генерирует оригинальные сообщения, которые затем молодые люди отправляют собеседницам.
«Неизвестно, насколько находка удачная. ИИ нашла какую-то женщину или девушку, с которой они друг другу понравились, пообщались и решили пожениться. Давайте посмотрим, на это через пять лет. Кроме того, мы видим точно такие же совпадения или несовпадения и без всякой нейросети, когда человек смотрит фотографии, вступает в переписку. Через три дня выясняется, что они в друг друга безумно влюблены с тем или иным долгосрочным результатом. В знакомстве с помощью ИИ большой беды не вижу. Она была бы, если бы человек доверял нейросети, как последней инстанции», - рассказал психолог.
Говоря о продолжительности отношений, возникших с помощью искусственного интеллекта эксперт отметил, что она зависит от многих вещей, которые описать и предусмотреть невозможно.
«Возможно описать лишь какую-то базовую вещь. Это зависит не от какого-то нашего тонкого химического совпадения или несовпадения, сколько от разницы между двумя позициями: я нуждаюсь в партнере с целью поддержки и опоры или я рад быть поддержкой и опорой. В паре, как правило, оба партнера стоят на первой позиции. И в браке мы обычно ищем поддержку», - отметил специалист.
Володарский предупредил, если вы хотите найти партера, не надо его искать.
«Если вы не можете найти партера, всё дело не в месте поиска, а в самом поиске. Надо сначала присмотреться к своим отношениям. Насколько ваши отношения вне матримониальных целей дающие, на сколько они предоставляют возможность выговориться партнеру или же вы настроены выговариваться самому? Насколько они настроены участливо или потребительски? Сначала нужно сделать такую перенастройку», - посоветовал психолог.
Ранее в Новосибирске искусственный интеллект помог создать декорации для оперы в театре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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