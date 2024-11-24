СМИ: В Мали при нападении погибли 6 бойцов ЧВК «Вагнер»

В центральной части Мали в результате нападения группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), погибли по меньшей мере шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает агентство «Bloomberg».

Отмечается, что 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну ЧВК. После этого часть солдат была ликвидирована, а их транспортные средства сожгли.

По данным источника, к убийству бойцов ЧВК причастны представители террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», также известной как «Аль-Каида в Сахеле».