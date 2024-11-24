СМИ: В Мали при нападении погибли 6 бойцов ЧВК «Вагнер»
В центральной части Мали в результате нападения группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), погибли по меньшей мере шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает агентство «Bloomberg».
Отмечается, что 21 ноября террористы устроили засаду в регионе Мопти и засекли колонну ЧВК. После этого часть солдат была ликвидирована, а их транспортные средства сожгли.
По данным источника, к убийству бойцов ЧВК причастны представители террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», также известной как «Аль-Каида в Сахеле».
В октябре стало известно о гибели командира 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаила Приходько с позывным «Майкл» в Мали.
28 июля на севере этой страны повстанцы-туареги нанесли удар по малийским бойцам во время их совместной операции с ЧВК «Вагнер».
Ранее туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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