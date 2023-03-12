СМИ: Американский экономист назвал фундаментальные слабости Украины

Главная проблема Украины и ее слабость заключается в полной зависимости от поставок вооружений от стран Запада. Об этом заявил американский экономист Рикардо Креспо в интервью изданию Times of San Diego.

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Всего он назвал три преимущества России перед Украиной в данном конфликте, отмечает RT.

По мнению Креспо, Россия обладает наибольшими резервами – это первое преимущество.

У Киева нет необходимых промышленных мощностей для снабжения и содержания Вооруженных сил Украины. В связи с этим страна полностью зависит от поставок западных вооружений, а именно - США, подчеркнул Креспо.

«Эта зависимость от оружия других стран, как показывает нехватка боеприпасов на Украине, представляет собой фундаментальную слабость Киева», — отметил американский экономист.

По его мнению, у союзников Киева нет сформированной позиции в отношении конфликта на Украине.

Ранее член Палаты представителей от штата Массачусетс Сет Мултон заявил, что Вашингтон добивается расклада, при котором поражение Москвы в конфликте на Украине будет «не слишком тяжелым». Об этом сообщает РИА Новости.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЗападПоставкиОружиеУкраина
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