В США заявили, что добиваются «не слишком тяжелого поражения» России на Украине

Вашингтон добивается расклада, при котором поражение Москвы в конфликте на Украине будет «не слишком тяжелым», сказал член Палаты представителей от штата Массачусетс Сет Мултон. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Украина получила первую систему Patriot

По его словам, США не желают России «позорного поражения», поскольку это может поставить под угрозу глобальную безопасность. Конгрессмен уточнил, что речь идет об угрозе распространения ядерного оружия.

Мултон заверил, что у Вашингтона нет желания разрушать российскую государственность.

Также конгрессмен призвал Белый дом увеличить объемы военной помощи Украине. Он заявил, что Киеву требуется больше танков и артиллерийских боеприпасов.

Украинская армия планирует провести контрнаступление через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Бои за Артемовск (Бахмут) он назвал «стратегическим успехом» Киева, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры