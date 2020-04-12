СМИ: Александр Васильев из «Модного приговора» госпитализирован с пневмонией

У российского историка моды Александра Васильева диагностирована двусторонняя пневмония. Он, как и его коллега по проекту Первого канала «Модный приговор» Надежда Бабкина, госпитализирован, сообщает «Комсомольская правде» со ссылкой на журналиста Екатерину Гордон, которая также является ведущей программы.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией <…> Ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — рассказала Гордон.