СМИ: Александр Васильев из «Модного приговора» госпитализирован с пневмонией
У российского историка моды Александра Васильева диагностирована двусторонняя пневмония. Он, как и его коллега по проекту Первого канала «Модный приговор» Надежда Бабкина, госпитализирован, сообщает «Комсомольская правде» со ссылкой на журналиста Екатерину Гордон, которая также является ведущей программы.
«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией <…> Ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — рассказала Гордон.
Ведущая также сообщила, что Васильев прошел тест на коронавирус, результаты которого пока неизвестны.
Напомним, Надежда Бабкина госпитализирована с пневмонией на прошлой неделе. Певичу ввели в искусственную кому, подключив к аппарату ИВЛ.
По информации пресс-атташе театра «Русская песня» Александра Велора, у Бабкиной коронавирус не диагностирован.
Ранее соведущая Надежды Бабкиной в телепрограмме «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о работе с артисткой в отснятом накануне выпуске.
«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее (...) я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если в связи с этим будут предписания, то уйду на карантин, но пока такой необходимости нет», - заявила Екатерина Гордон.
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