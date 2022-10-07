«Эстафета добрых дел» стартовала во Владимирской области 7 октября
К марафону добра «Эстафета добрых дел», проходящему по инициативе «Единой России», подключилась Владимирская область.
В условиях пандемии «Эстафета добрых дел» объединила все добровольческие движения. Адресная помощь пожилым людям, решение бытовых вопросов, доставка гуманитарной помощи — основные задачи волонтеров. «МыВместе!» — вот главный девиз эстафеты.
Региональный штаб «МыВместе» работает ежедневно. По словам руководителя штаба Светланы Георгиевой, пандемия научила тому, что зачастую волонтеры — это единственные близкие люди, на которых можно опереться. Георгиева призвала добровольцев не останавливаться в своем стремлении помогать нуждающимся.
Также в марафон добра включилась региональная общественная приемная «Единой России». Ежедневно операторы «горячей линии» принимают десятки звонков. Многие из них — от семей мобилизованных граждан. Психолог Елена Игнатова заверила, что сотрудники приемной всегда готовы помочь родственникам призванных на военную службу граждан решить социально-бытовые вопросы.
Не осталось в стороне и старшее поколение, присоединившееся к акции под лозунгом «Подари тепло военнослужащим». Женщины вяжут шапки, носки и перчатки для военнослужащих. Все эти вещи, хранящие тепло их рук и сердец, уже скоро передадут военным в окружной учебный центр.
Ранее стало известно, что москвичи, ставшие обладателями призовых баллов акции #ВыбираемВместе2022 после электронного голосования на выборах муниципальных депутатов, смогут пожертвовать их на благотворительность. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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