Названа дата городского субботника по уборке Владимира

Субботник по уборке территории Владимира пройдёт 15 октября в рамках месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Мероприятия проводятся весь октябрь в соответствии с постановлением временно исполняющего обязанности главы города Александра Максимова.

В субботнике примут участие жители Владимира, сoтрудники подpаздeлений городской администрации, муниципaльныx прeдпpиятий и учpeждeний, сообщает портал «Про Город Владимир».

Помочь в уборке рекомендовано товариществам собственников жилья и недвижимости, жилищно-строительным кооперативам. В мероприятии также должны принять участие собственники или арендаторы нежилых торгово-офисных помещений.

