Названа дата городского субботника по уборке Владимира
Субботник по уборке территории Владимира пройдёт 15 октября в рамках месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Мероприятия проводятся весь октябрь в соответствии с постановлением временно исполняющего обязанности главы города Александра Максимова.
В субботнике примут участие жители Владимира, сoтрудники подpаздeлений городской администрации, муниципaльныx прeдпpиятий и учpeждeний, сообщает портал «Про Город Владимир».
Помочь в уборке рекомендовано товариществам собственников жилья и недвижимости, жилищно-строительным кооперативам. В мероприятии также должны принять участие собственники или арендаторы нежилых торгово-офисных помещений.
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