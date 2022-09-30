Во Владимирской области на фоне мобилизации удвоилось число браков

На фоне частичной мобилизации во Владимирской области поступило более 1 200 заявлений о заключении брака, что в два раза больше, чем за август. С 21 сентября сократить срок до регистрации брака решилась 131 пара,

По данным властей Владимирской области, также существенно выросло и число детей, в отношении которых признали отцовство: с начала сентября таких процедур в ЗАГСах было проведено 213 (на 82 записи акта больше, что в августе).