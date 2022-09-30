Во Владимирской области на фоне мобилизации удвоилось число браков

На фоне частичной мобилизации во Владимирской области поступило более 1 200 заявлений о заключении брака, что в два раза больше, чем за август. С 21 сентября сократить срок до регистрации брака решилась 131 пара,

По данным властей Владимирской области, также существенно выросло и число детей, в отношении которых признали отцовство: с начала сентября таких процедур в ЗАГСах было проведено 213 (на 82 записи акта больше, что в августе).

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В регионе на время мобилизации организовано срочное заключение браков и установление отцовства. Госдума, в свою очередь, приняла ряд законов, направленных на социальную поддержку семей мобилизованных - все выплаты и льготы положены только официальной супруге и детям мобилизованных.

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ФОТО: Администрация Владимирской области
ТЕГИ:МобилизацияБракВладимирская Область
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