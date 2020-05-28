Москва представила первый в мире атлас изменений органов от COVID-19

Российская столица первой в мире обнародовала атлас изменений органов человека при смерти от COVID-19. Об этом сообщает департамента здравоохранения Москвы. Речь идёт о самых тяжелых, нередко необратимых патологических изменениях внутренних органов.

Такой атлас позволит лучше понять влияние на состояние пациента тех или иных факторов. Документ под названием «Патологическая анатомия легких при COVID-19» уже выложен на сайте Депздрава Москвы mosgorzdrav.ru. Профильный Клинический комитет департамента рекомендует его всем врачам для применения на практике.

Накануне министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по формированию статистической отчётности по коронавирусу - кодирование заболеваемости, а также первоначальной причины смертности.

Согласно рекомендациям, пациентов, у которых диагностирован коронавирус, но нет жалоб на самочувствие, не следует включать в официальную статистику по заболеваемости COVID-19. В то же время, Минздрав призвал всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, который скончался от осложнений заболевания.

В Депздраве Москвы также отмечают, что летальность от коронавируса в столице за апрель составляет от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчёта. Это однозначно меньше, чем даже по данным официальных сайтов Нью-Йорка (10%) и Лондона (23%).

