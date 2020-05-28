Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире

«Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию», - сказал Сергей Собянин.



В то же время градоначальник заявил о недопустимости сравнения процентов смертности в тех или иных местах. По словам Собянина, пандемия — это общая трагедия, при которой нужно спокойно анализировать произошедшее и происходящее, а также стараться свести смертность к минимуму.



Ранее Собянин заявил, что некоторые ограничительные меры в Москве будут действовать вплоть до создания вакцины от COVID-19. При этом мэр предупредил, что в мае статистика по смертности от коронавируса в Москве пойдет вверх, передает ОТР.

