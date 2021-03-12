Летальность 50%. Вирусолог заявил, что птичий грипп опаснее коронавируса

Однако передача птичьего гриппа от человека к человеку - из области страшилок, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Птичий грипп, возможно, мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такой прогноз имеет достаточно высокую степень вероятности. «Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — сообщила она.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций (НИИ вирусологии им. Ивановского) Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, что птичий грипп в любой момент может преодолеть межвидовой барьер, но назвал такую вероятность низкой.

«Вероятность передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку существует с момента открытия вирусов птичьего гриппа. Это происходит уже на протяжении последних 50 лет. Каждый момент существует возможность, что птичий грипп преодолеет межвидовой барьер и начнет передаваться от человека к человеку. Он уже передается людям от диких и от зараженных птиц. Гипотетическая вероятность передачи этого вируса людьми сохраняется, но это из серии страшилок, я считаю. Еще не зафиксировано ни одного случая. Это нагревание новостей. Я думаю, усилия должны быть сосредоточены не в этом направлении», - рассказал он.

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Собеседник НСН объяснил, что опасность птичьего вируса для человека по сравнению с коронавирусом несоизмеримо выше.

«Летальность при птичьем гриппе составляет порядка 50%. Но никаких оснований для какого бы то ни было локдауна нет. Есть основания для локализации очага, в котором выявлены случаи птичьего гриппа, истребления заболевшей птицы и профилактики лечения для здоровой птицы. Птичий грипп относится к проблемам мирового масштаба в плане значимости для людей. Это одна из проблем человечества», - добавил он.

Ранее российские птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса на фоне распространения птичьего гриппа. По сведениям Росптицесоюза, в январе производство мяса птицы снизилось на 6,4%. В числе причин указаны подорожание ресурсов, зависимых от импорта, и нарушение графиков поставок из стран Европы из-за вспышек птичьего гриппа.

В декабре прошлого года на юге России на птицефабрике было зафиксировано заражение птичьим гриппом. При первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике провели необходимые мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПтичий Грипп
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