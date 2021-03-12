Летальность 50%. Вирусолог заявил, что птичий грипп опаснее коронавируса

Птичий грипп, возможно, мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такой прогноз имеет достаточно высокую степень вероятности. «Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — сообщила она.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций (НИИ вирусологии им. Ивановского) Георгий Викулов в эфире НСН объяснил, что птичий грипп в любой момент может преодолеть межвидовой барьер, но назвал такую вероятность низкой.

«Вероятность передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку существует с момента открытия вирусов птичьего гриппа. Это происходит уже на протяжении последних 50 лет. Каждый момент существует возможность, что птичий грипп преодолеет межвидовой барьер и начнет передаваться от человека к человеку. Он уже передается людям от диких и от зараженных птиц. Гипотетическая вероятность передачи этого вируса людьми сохраняется, но это из серии страшилок, я считаю. Еще не зафиксировано ни одного случая. Это нагревание новостей. Я думаю, усилия должны быть сосредоточены не в этом направлении», - рассказал он.