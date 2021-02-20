«Высокая смертность». Гинцбург предупредил о риске пандемии птичьего гриппа

«Самое страшное – это не то, что человек заразился, а то, что он может распространить инфекцию. Это может спровоцировать новую эпидемию, а может даже и пандемию. Но пока этого не произошло, это всего лишь единственный неприятный инцидент. Чтобы это не переросло в нечто большее, нужна полная изоляция зараженных, их лечение и уничтожение кур, от которых он заразился. Такие издержки для сельского хозяйства несравнимы с тем, что может быть при эпидемии», - отметил ученый.

Он добавил, что вакцины от новой разновидности птичьего гриппа может и не быть.

«Вирус H5N8 – новый вариант, никто не знает, есть ли вакцина. Нужно проверять. При этом процент смертности при заражении птичьим гриппом у человека выше, чем при обычном гриппе», - заключил собеседник НСН.

Между тем, глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас приступить к разработке вакцины.

