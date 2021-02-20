«Высокая смертность». Гинцбург предупредил о риске пандемии птичьего гриппа
Директор центра имени Гамалеи в эфире НСН призвал как можно скорее изолировать зараженных новой разновидностью птичьего гриппа, а кур - уничтожить.
Новую разновидность птичьего гриппа выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что если вовремя не принять меры, то возможна новая пандемия.
«Самое страшное – это не то, что человек заразился, а то, что он может распространить инфекцию. Это может спровоцировать новую эпидемию, а может даже и пандемию. Но пока этого не произошло, это всего лишь единственный неприятный инцидент. Чтобы это не переросло в нечто большее, нужна полная изоляция зараженных, их лечение и уничтожение кур, от которых он заразился. Такие издержки для сельского хозяйства несравнимы с тем, что может быть при эпидемии», - отметил ученый.
Он добавил, что вакцины от новой разновидности птичьего гриппа может и не быть.
«Вирус H5N8 – новый вариант, никто не знает, есть ли вакцина. Нужно проверять. При этом процент смертности при заражении птичьим гриппом у человека выше, чем при обычном гриппе», - заключил собеседник НСН.
Между тем, глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас приступить к разработке вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- Захарова: Состав спецсессии Мюнхенской конференции вызывает недоумение
- ЦБ верит в «прокрустова ложе» инфляции, несмотря на рост цен
- Памятник Моргенштерну появится в Петербурге
- Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Шестуну
- «Дыры не будет»: Венедиктов открыл будущее Лубянской площади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru