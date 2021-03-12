Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа между людьми

Новый тип вируса птичьего гриппа А (H5N8) может мутировать и передаваться от человека к человеку. До февраля его выявляли только у птиц, заявила в беседе с ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первые случае заражения новый типом вируса птичьего гриппа зарегистрировали в России в конце февраля. Тогда Попова отметила, что вируса пока не перешел межвидовой барьер и не может передаваться между людьми.