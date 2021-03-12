Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа между людьми

Новый тип вируса птичьего гриппа А (H5N8) может мутировать и передаваться от человека к человеку. До февраля его выявляли только у птиц, заявила в беседе с ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первые случае заражения новый типом вируса птичьего гриппа зарегистрировали в России в конце февраля. Тогда Попова отметила, что вируса пока не перешел межвидовой барьер и не может передаваться между людьми.

Названы способы профилактики птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что выявление H5N8 у людей стало закономерным результатом работы системы санитарно-эпидемиологического надзора России и «открытием мирового уровня». По ее словам, своевременное выявление нового возбудителя гриппа позволит лучше подготовиться к распространению вируса и созданию вакцины.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Птичий ГриппАнна Попова
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