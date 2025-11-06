Депутаты готовят новые правила езды на электросамокатах

Депутаты Госдумы работают над дальнейшим регулированием езды на электросамокатах, сообщают «Известия».

Сезон на исходе: Насколько безопаснее стало ездить на электросамокатах в Москве

Осенью на рассмотрение будет внесен проект закона, который предлагает обязать застройщиков жилья прокладывать велодорожки при строительстве новых кварталов.

В «Единой России» настаивают на создании в регионах особых зон, где запретят или разрешат кататься, в ЛДПР призывают к введению ОСАГО для водителей средств индивидуальной мобильности, а в «СР» предложили запретить кикшеринг.

При этом ряд депутатов вместе с сервисами проката указывают: новый закон не требуется, а количество ДТП с участием самокатчиков снижается.

Москва, Костромская область и Санкт-Петербург лидируют среди регионов по количеству дорожно-транспортным происшествиям с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
