Депутаты готовят новые правила езды на электросамокатах
Депутаты Госдумы работают над дальнейшим регулированием езды на электросамокатах, сообщают «Известия».
Осенью на рассмотрение будет внесен проект закона, который предлагает обязать застройщиков жилья прокладывать велодорожки при строительстве новых кварталов.
В «Единой России» настаивают на создании в регионах особых зон, где запретят или разрешат кататься, в ЛДПР призывают к введению ОСАГО для водителей средств индивидуальной мобильности, а в «СР» предложили запретить кикшеринг.
При этом ряд депутатов вместе с сервисами проката указывают: новый закон не требуется, а количество ДТП с участием самокатчиков снижается.
Москва, Костромская область и Санкт-Петербург лидируют среди регионов по количеству дорожно-транспортным происшествиям с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутаты готовят новые правила езды на электросамокатах
- Директора клиники задержали за торговлю детьми в Московской области
- Россиянам отказывают в ипотеке в 60% случаев
- В Госдуме заявили, что наценка на продукты может доходить до 300%
- Путин: Страны Запада пытаются развалить Россию
- СМИ: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам
- СМИ: КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время
- Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации
- СМИ: КНДР планирует отправить в Россию тысячи военнослужащих
- Трамп заявил, что США не хотят воевать с кем-либо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru