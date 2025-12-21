Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей

По мнению Слуцкого, такая мера поможет родителям лучше совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей, выполнением домашних обязанностей и совместным досугом. Инициатива направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в стране.

Ранее, 8 декабря, депутаты направили в правительство РФ на заключение законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Документ предлагает закрепить право родителей на сокращенную рабочую неделю продолжительностью до 39 часов с сохранением заработной платы.

В настоящее время стандартная рабочая неделя в России составляет не более 40 часов с выходными в субботу и воскресенье.

Введение в России шестичасового рабочего дня в ближайшее время не представляется возможным. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».