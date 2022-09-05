«Захотят ли работать?»: Ужесточение получения прав категории D призвали «взвесить»

Накануне сообщалось, что Госдума планирует принять законопроект об ужесточении порядка получения водительских прав в России. В частности, водительское удостоверение категории D можно будет получить только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев. Виктор Похмелкин считает, что многие россияне будут отказываться от прав категории D из-за сложности их получения.

«Определенные основания у этого законопроекта есть. Конечно, хотелось бы, чтобы водители автобусов были квалифицированными, имели опыт и стаж. Но возникает вопрос: как это скажется на кадровом обеспечении автобусного парка? Если надо будет проходить такие сложные процедуры, захотят ли идти работать водителями автобусов? Автобусов в стране не мало. Более того, с учетом ограничений, которые власти многих регионов вводят в отношении частных автомобилей, значимость общественного транспорта возрастает. А значит требуется увеличение их количества, чтобы пересадить людей нормально с автомобилей на общественный транспорт», - сказал Похмелкин.

По его словам, на сегодняшний день, в кризис, люди идут работать водителями автобусов, чтобы заработать хоть какие-то деньги. А если инициативу примут, указал Похмелкин, то количество кандидатов на эту работу существенно сократится.