«Захотят ли работать?»: Ужесточение получения прав категории D призвали «взвесить»
Ужесточать требования к водителям автобусов нужно, однако необходимо учесть все экономические факторы: желающих может стать меньше, отметил в эфире НСН Виктор Похмелкин.
Если инициативу об ужесточении получения прав категории D примут, то это непременно скажется на кадровом обеспечении автобусного парка, многие россияне не захотят проходить много сложных процедур, отметил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Госдума планирует принять законопроект об ужесточении порядка получения водительских прав в России. В частности, водительское удостоверение категории D можно будет получить только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев. Виктор Похмелкин считает, что многие россияне будут отказываться от прав категории D из-за сложности их получения.
«Определенные основания у этого законопроекта есть. Конечно, хотелось бы, чтобы водители автобусов были квалифицированными, имели опыт и стаж. Но возникает вопрос: как это скажется на кадровом обеспечении автобусного парка? Если надо будет проходить такие сложные процедуры, захотят ли идти работать водителями автобусов? Автобусов в стране не мало. Более того, с учетом ограничений, которые власти многих регионов вводят в отношении частных автомобилей, значимость общественного транспорта возрастает. А значит требуется увеличение их количества, чтобы пересадить людей нормально с автомобилей на общественный транспорт», - сказал Похмелкин.
По его словам, на сегодняшний день, в кризис, люди идут работать водителями автобусов, чтобы заработать хоть какие-то деньги. А если инициативу примут, указал Похмелкин, то количество кандидатов на эту работу существенно сократится.
«Учитывая, что имеет место экономический кризис и безработица растет, то люди готовы идти в том числе водителями автобусов, чтобы как-то заработать. Когда и если ужесточат требования, ясно, что количество кандидатов на эту работу существенно сократится. Конечно, ужесточать требования необходимо, потому что речь идет о перевозке пассажиров, но нужно взвешивать экономические факторы», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Также председатель Движения автомобилистов рассказал, что в российских регионах складывается тяжелая ситуация с качеством подготовки водителей общественного транспорта и с исправностью автопарка.
«В регионах тяжелая ситуация с качеством подготовки водителей общественного транспорта и с исправностью автопарка. Очень многие автобусы находятся в неисправном состоянии. Есть совершенно скандальные ДТП. Была ситуация в Перми, когда у автобуса отказали тормоза. Чем беднее регион, тем больше этих проблем», - резюмировал Похмелкин.
Так, ранее «Известия» сообщили, что в 2021 году из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов было совершено 3464 ДТП. Отмечается, что в таких ДТП погибли 166 и ранены 5325 человек.
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