СМИ: В России ужесточат требования для получения прав категории D
Госдума в сентябре планирует принять законопроект об ужесточении порядка получения водительских прав в России. Об этом пишут Известия.
Одна из ключевых поправок касается выдачи водительских удостоверений категории D, позволяющей управлять пассажирским транспортом с числом мест от девяти и более. В нижней палате парламента предлагают разрешить получать права этой категории только тем водителям, которые уже владеют другими категориями и имеют стаж вождения не менее года.
Кроме того, в Госдуме предложили внести изменения в правила выдачи удостоверений для людей, которые будут заново получать права после того, как были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Этой категории водителей запретят допуск к сдаче экзаменов по управлению автомобилем до истечения срока наказания (не менее 2 лет).
Депутаты предлагают ввести новые нормы и для лиц с зарубежными водительскими удостоверениями. Иностранные права хотят признавать недействительными через полгода после того, как владелец документа получил вид на жительство в РФ или российский паспорт, отмечает телеканал «360».
Законопроект уже рекомендовало к рассмотрению правовое управление Госдумы, поддержать поправки готово большинство фракций.
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