СМИ: В России ужесточат требования для получения прав категории D

Кроме того, в Госдуме предложили внести изменения в правила выдачи удостоверений для людей, которые будут заново получать права после того, как были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Этой категории водителей запретят допуск к сдаче экзаменов по управлению автомобилем до истечения срока наказания (не менее 2 лет).

Депутаты предлагают ввести новые нормы и для лиц с зарубежными водительскими удостоверениями. Иностранные права хотят признавать недействительными через полгода после того, как владелец документа получил вид на жительство в РФ или российский паспорт, отмечает телеканал «360».

Законопроект уже рекомендовало к рассмотрению правовое управление Госдумы, поддержать поправки готово большинство фракций.

