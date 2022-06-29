«Ловушка для легковерных»: Движение автомобилистов осудило отмену штрафов за мелкие ПДД

Накануне в Госдуме разработали законопроект, предполагающий отмену штрафов и замену их предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, за грязный номер, не включенный поворотник, забытые дома права, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями.

«Это не радует. Все это является немаленькими нарушениями. Если у человека грязный номер, он может позволить себе все, что угодно, в том числе оставить место ДТП. Не включенный поворотник часто дезориентирует других водителей и тоже может привести к ДТП. Если верить сотрудникам ГИБДД, у нас примерно треть ДТП происходит в силу технической неисправности автомобилей. Все эти нововведения кажутся сомнительными. Но обязанность возить с собой права можно отменить, так как сейчас цифровизация, все можно проверить в электронных базах», - сказал Похмелкин.

По его словам, новая инициатива абсолютно не соотносится с недавним законом об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей.