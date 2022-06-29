«Ловушка для легковерных»: Движение автомобилистов осудило отмену штрафов за мелкие ПДД
Предложения Госдумы выглядят сомнительно и с социальной, и с правовой точек зрения, отметил в эфире НСН автоэксперт Виктор Похмелкин.
Отменять штрафы для водителей за незначительные нарушения ПДД очень сомнительно, не включенный поворотник часто дезориентирует других водителей, а грязный номер позволяет оставить место ДТП, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуме разработали законопроект, предполагающий отмену штрафов и замену их предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, за грязный номер, не включенный поворотник, забытые дома права, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями.
«Это не радует. Все это является немаленькими нарушениями. Если у человека грязный номер, он может позволить себе все, что угодно, в том числе оставить место ДТП. Не включенный поворотник часто дезориентирует других водителей и тоже может привести к ДТП. Если верить сотрудникам ГИБДД, у нас примерно треть ДТП происходит в силу технической неисправности автомобилей. Все эти нововведения кажутся сомнительными. Но обязанность возить с собой права можно отменить, так как сейчас цифровизация, все можно проверить в электронных базах», - сказал Похмелкин.
По его словам, новая инициатива абсолютно не соотносится с недавним законом об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей.
«Сегодня обязали проходить техосмотр только для тех, кто перевозит грузы и пассажиров. Что, водитель автобуса или таксист, не прошедшие техосмотр, могут выходить на линию и возить людей, потому что штрафы не предусмотрены? Надеюсь, что у правительства и Госдумы хватит ума этот закон не поддерживать», - указал Похмелкин.
Также он подчеркнул, что смягчением штрафов Госдума хочет «замаскировать» ужесточение наказания за превышение средней скорости.
«Все эти предложения выглядят сомнительно и с социальной, и с правовой точек зрения. Такое ощущение, что депутаты, которые это предложили, хотят подсластить пилюлю. Потому что наряду с этими изменениями предлагается ужесточить наказание и ввести ответственность за превышение средней скорости. А это никуда не годится и является полным нарушением всех правовых принципов и канонов. Не стоит сильно радоваться этим изменениям, это как всегда ловушка для легковерных, на деле это камень в кусты с тем, чтобы замаскировать очень неправовое и обременительное для водителей предложение», - резюмировал Похмелкин.
Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на штрафы. Соответствующие законопроекты внесли в нижнюю палату российского парламента в мае и приняли в первом чтении в середине июня.
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