В Иркутской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами
В Аларском районе Иркутской области случилось происшествие с участием междугороднего автобуса, сообщает областная прокуратура.
Минувшей ночью на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около поселка Кутулик съехал с дороги и опрокинулся рейсовый автобус №608, который выполнял рейс «Усть-Кут-Иркутск». В транспортном средстве находились 40 человек, среди них 17-летний подросток. В результате ДТП несовершеннолетний и ещё шесть человек обратились за медицинской помощью.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ДТП с междугородним автобусом произошло в Турции, в результате чего пострадали 28 человек.
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