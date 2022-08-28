В Иркутской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами

В Аларском районе Иркутской области случилось происшествие с участием междугороднего автобуса, сообщает областная прокуратура.

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Минувшей ночью на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около поселка Кутулик съехал с дороги и опрокинулся рейсовый автобус №608, который выполнял рейс «Усть-Кут-Иркутск». В транспортном средстве находились 40 человек, среди них 17-летний подросток. В результате ДТП несовершеннолетний и ещё шесть человек обратились за медицинской помощью.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ДТП с междугородним автобусом произошло в Турции, в результате чего пострадали 28 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТП
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