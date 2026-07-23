Слово за инженерами: Что нужно для увеличения допустимой скорости на трассах
Повышать скоростной режим только из-за категорийности автодорог нельзя, заявил НСН Султан Жанказиев.
К установлению скоростного режима на дорогах необходимо подходить дифференцированно, с учетом мнения транспортных инженеров и множества сопутствующих факторов, однако полная отмена верхнего лимита скорости в российских климатических и эксплуатационных условиях невозможна, объяснил НСН завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев.
Увеличить допустимую скорость движения автомобилей по трассам на участках, где качество дорог позволят это сделать, предложил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. В зонах с плохим покрытием этот предел, наоборот, нужно снижать. Жанказиев отметил, что принимать решение в данном случае должны транспортные инженеры.
«Тут главное слово должны сказать не дорожные строители, а транспортные инженеры, те люди, которые моделируют транспортную систему. Позволить ездить быстрее при низкой загрузке улично-дорожной сети, в допиковый период и межпиковый период, было бы хорошим решением, об этом много говорят. Но если возникает высокая плотность потока, то уже важно, как по этому поводу выскажутся те, кто проектирует транспортную систему не с точки зрения дорожного строительства, а с точки зрения эффективного функционирования транспортной системы. Здесь скоростные режимы подчиняются не логике категории дороги, а тому, как эффективно или неэффективно работает транспортная система», — считает он.
Собеседник НСН добавил, что во многих российских регионах достаточно суровые климатические условия, которые способствуют более быстрому износу дорожного полотна.
«Обычно про техническую категорию вспоминают при "стерильных" условиях, когда лето и низкая загрузка. А что делать зимой, в условиях отвала, в условиях большого количества нулевых переходов? В России рекордное количество нулевых переходов за год, когда в темное время температура ниже нуля, в светлое время выше нуля, а это серьезный фактор. К этому фактору нужно добавить еще и механическую нагрузку, и здесь уже дорожные инженеры должны сказать, будет ли дорога устойчива к ускоренному износу при общегодовом цикле эксплуатации, учитывая экстремальные условия . Например, среднегодовые колебания, например, в Московской области — это около 70°, пиковые колебания около 80°. Есть мало стран с такими среднегодовыми колебаниями. То есть речь должна вестись не о том, что по дорогам, которые по технической категории относятся к автомагистрали, можно разрешать ездить без ограничения сверху. А о том, при каких условиях это можно, а при каких этого делать нельзя», — отметил инженер.
По мнению Жанказиева, при соблюдении определенных условий можно повышать допустимую скорость на автомагистралях, однако от лимита отказываться нельзя.
«Отсутствие верхнего лимита есть, как правило, на дорогах с полностью бетонным покрытием. Его делают, чтобы дорога была максимально устойчива к износу при больших колебаниях температур или при наличии нулевых переходов. В России чисто бетонных дорог очень мало. У нас зыбкие основания, а бетонная дорога на зыбких основаниях иногда может вести себя как пружинящий мост, и есть еще целый ряд факторов, которые не позволяют ее полноценно эксплуатировать при любых весовых нагрузках. Несколько увеличить лимит скорости при определенных условиях можно. А вот делать, как на автобане, когда существует нижний порог, а верхнего порога нет, мне кажется, в России пока преждевременно. Для этого должна быть другая система строительства и эксплуатации. Должна быть введена интеллектуальная транспортная система для контроля и пластических, и динамических нагрузок. Зимняя эксплуатация должна серьезно контролироваться с точки зрения использования шипованных резин. Должен быть встроенный в дорогу контроль по образованию линейных износов, то есть колееобразования или трещин. И если все это будет сделано, можно будет говорить о повышении категорийности и увеличении разрешенной скорости на 20-25 км/ч, но без снятия лимита сверху», — объяснил он.
Ранее профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин в беседе с НСН отметил, что заниматься организацией дорожного движения должны специальные комитеты, а не депутаты.
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