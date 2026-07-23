Увеличить допустимую скорость движения автомобилей по трассам на участках, где качество дорог позволят это сделать, предложил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. В зонах с плохим покрытием этот предел, наоборот, нужно снижать. Жанказиев отметил, что принимать решение в данном случае должны транспортные инженеры.

«Тут главное слово должны сказать не дорожные строители, а транспортные инженеры, те люди, которые моделируют транспортную систему. Позволить ездить быстрее при низкой загрузке улично-дорожной сети, в допиковый период и межпиковый период, было бы хорошим решением, об этом много говорят. Но если возникает высокая плотность потока, то уже важно, как по этому поводу выскажутся те, кто проектирует транспортную систему не с точки зрения дорожного строительства, а с точки зрения эффективного функционирования транспортной системы. Здесь скоростные режимы подчиняются не логике категории дороги, а тому, как эффективно или неэффективно работает транспортная система», — считает он.

Собеседник НСН добавил, что во многих российских регионах достаточно суровые климатические условия, которые способствуют более быстрому износу дорожного полотна.

«Обычно про техническую категорию вспоминают при "стерильных" условиях, когда лето и низкая загрузка. А что делать зимой, в условиях отвала, в условиях большого количества нулевых переходов? В России рекордное количество нулевых переходов за год, когда в темное время температура ниже нуля, в светлое время выше нуля, а это серьезный фактор. К этому фактору нужно добавить еще и механическую нагрузку, и здесь уже дорожные инженеры должны сказать, будет ли дорога устойчива к ускоренному износу при общегодовом цикле эксплуатации, учитывая экстремальные условия . Например, среднегодовые колебания, например, в Московской области — это около 70°, пиковые колебания около 80°. Есть мало стран с такими среднегодовыми колебаниями. То есть речь должна вестись не о том, что по дорогам, которые по технической категории относятся к автомагистрали, можно разрешать ездить без ограничения сверху. А о том, при каких условиях это можно, а при каких этого делать нельзя», — отметил инженер.