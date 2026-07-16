«Платная трасса М-12 станет скоростной альтернативой бесплатной М-7 «Волга». Там трассировка с 19 века, она проходит через множество городов, посёлков. На М-7 количество примыканий примерно две штуки на километр, для магистральной дороги это совсем плохо. Какой-нибудь старинный город Гороховец, там идет трасса М7, прямо под окнами жителей едут фуры, для людей просто ужасно. Для движения это тоже плохо, волей-неволей везде надо ставить светофоры, ограничение скорости», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, М-12 позволяет улучшить как условия движения, так и жизни людей, чьё жильё попадает в зону трассы.

«Под окнами у людей не будут ездить фуры, которые делают полезную работу по перевозке. Они пойдут с совершенно другими скоростями по современной хорошей дороге. Таким образом, мы одновременно решаем транспортную, экономическую и гуманитарную задачи. Это великолепное сочетание эффектов. Редко такое бывает. Всем станет легче ездить – и в плане внутреннего туризма, с социальными целями, трудовые поездки», - заключил Михаил Блинкин.