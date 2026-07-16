Три в одном: Какие задачи решит продление трассы М-12 до Тюмени
Продление федеральной дороги «Восток» до Тюмени и далее даёт великолепное сочетание положительных эффектов, это выгодно и жителям, и водителям, заявил НСН Михаил Блинкин.
Федеральная трасса М-12 «Восток», которую сейчас продлевают до Тюмени, решает сразу несколько задач в плане улучшения жизни людей. Об этом в комментарии НСН заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.
Трассу М-12 продлят до Тюмени до конца текущего года. Строительство обходов Тюмени, Омска, Новосибирска продолжается по графику, доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.
Как отметил Блинкин, основная цель проекта - гуманитарная.
«Платная трасса М-12 станет скоростной альтернативой бесплатной М-7 «Волга». Там трассировка с 19 века, она проходит через множество городов, посёлков. На М-7 количество примыканий примерно две штуки на километр, для магистральной дороги это совсем плохо. Какой-нибудь старинный город Гороховец, там идет трасса М7, прямо под окнами жителей едут фуры, для людей просто ужасно. Для движения это тоже плохо, волей-неволей везде надо ставить светофоры, ограничение скорости», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, М-12 позволяет улучшить как условия движения, так и жизни людей, чьё жильё попадает в зону трассы.
«Под окнами у людей не будут ездить фуры, которые делают полезную работу по перевозке. Они пойдут с совершенно другими скоростями по современной хорошей дороге. Таким образом, мы одновременно решаем транспортную, экономическую и гуманитарную задачи. Это великолепное сочетание эффектов. Редко такое бывает. Всем станет легче ездить – и в плане внутреннего туризма, с социальными целями, трудовые поездки», - заключил Михаил Блинкин.
Участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров открыли в декабре 2023 года. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года. От столицы России до Татарстана теперь можно доехать за 6,5 часа. В 2025 году платную трассу продлили до Екатеринбурга.
В марте 2026 года по М-12 запустили движение беспилотных грузовиков «КАМАЗ». Вдоль трассы в Татарстане планируют развивать туристическую инфраструктуру.
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что продление М-12 в Сибирь и на Дальний Восток даст толчок развитию экономики регионов и существенно улучшит транспортную доступность.
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