Без новых заказов: Почему дорожное строительство РФ в критическом состоянии
Дорожное строительство находится в зависимости от объемов жилищной застройки и заказов от государства, которые значительно снизились в последнее время, заявил НСН Антон Глушков.
В строительной отрасли в России идет сокращение объемов, и именно отсутствие новых заказов создает критическую ситуацию для подрядчиков, а перестроиться на новый вид деятельности быстро им сложно. Об этом НСН рассказал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
В отрасли инфраструктурного строительства в России наблюдается «системный дисбаланс», сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он указал на рост убытков организаций транспортного строительства за последние годы свыше 280 млрд руб. Кроме того, доля находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов предприятий «вплотную приблизилась к 30%». В организации финансовое положение предприятий дорожно-строительного и инфраструктурного комплекса назвали критическим. Глушков пояснил, что проблема связана с сокращением числа новых заказов.
«Основными источниками финансирования инфраструктурных проектов выступает строительство нового жилья, где плательщиками выступают девелоперы, и государство, которое играет важную роль в развитии проектов и транспортной, и инженерной инфраструктуры. Объем жилищного строительства новых проектов радикально сократился, в среднем по регионам почти на 25%, и это отражается на объеме заказов на подрядчиков, которые строят инфраструктурные проекты. И государство в силу ограниченности средств бюджета значительно сократило новые проекты. Это примерно в два раза сократило объем государственного заказа в инфраструктурные проекты. То есть у всех идет сокращение, соответственно, недостаток финансирования сводится не к тому, что кто-то не платит по заключенным договорам. Нет вопиющих случаев, чтобы взятые обязательства не выполнялись. А вот отсутствие новых заказов и финансирования по новым объектам, из-за чего возникают кассовые разрывы у таких подрядных организаций, это налицо», — отметил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что подрядчикам, работающим с инфраструктурными проектами, сложно перестроиться на другую деятельность в период отсутствия заказов.
«Инфраструктурные проекты имеют свою специфику, подрядчики, которые занимаются этими объектами, не могут переключиться на какие-то другие виды строительных работ. Это специальный персонал, специальная техника, и переквалифицироваться молниеносно в какие-то другие виды субподрядных или подрядных работ у них не получается. Если условно говорить, они находятся в начале "пищевой цепочки" строительства, и в этой связи, конечно, нынешняя ситуация негативно на них сказывается», — сказал эксперт.
Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию, а также внес ряд предложений. Глушков оценил инициативы главы РСПП, особенно выделив вопрос продления сроков заключения допсоглашений, связанных с увеличением НДС, до 31 декабря 2027 года
«Дополнительные соглашения по договорам подряда, которые были заключены до 1 января 2026 года, можно индексировать только до сентября этого года, но это недостаточная норма, потому что только в прошлом месяце большая часть субъектов РФ разработала свои подзаконные акты в части изменения НДС. Следом должны муниципалы, если они являются заказчиками по каким-либо проектам, в том числе инфраструктурным, тоже подготовить свои подзаконные акты, а после этого подписать соглашение. Сейчас уже июль, и оставшихся двух месяцев, на мой взгляд, недостаточно, чтобы все успеть. Местами это потребует еще и корректировки бюджетных обязательств путем проведения сессий городского и регионального уровня, сессий Заксобрания и городских советов депутатов. Это точно актуально», — поделился мнением специалист.
При этом он подчеркнул, что некоторые инициативы организации внедрить будет сложно. Например, повысить «исполнительскую дисциплину» госзаказчиков в части сроков подписания актов и оплаты работ, так как обычно откладывают платежи региональные власти, и это происходит из-за дефицита бюджета. Также он назвал хоть и важной, но сложной задачей обеспечение ритмичности финансирования подрядных работ, так как более 90% предприятий в строительной отрасли являются частными.
Ранее в беседе с НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов назвал строительную отрасль в России наиболее уязвимой перед кризисом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Весной мы тонули два раза!»: Погорельцы из Белоомута жалуются на потопы
- Двое дедушек и «Хит»: Что смотреть в кинотеатрах в июле
- Сыгравший в «Бригаде» и «Бумере» актер Высоковский погиб в Подмосковье
- МИД РФ: США не сообщали об изменении своей позиции по Украине
- По цифровому следу: В России призвали верифицировать доступ в интернет
- Продюсер Дробыш усомнился в успехе новой «Фабрики звезд»
- Новак заявил, что российский рынок обеспечен топливом
- Захарова призвала Украину вывести войска из Донбасса
- Новак: Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции
- «Хотят крови Орбана»: В Венгрии не увидели предпосылок для смены власти