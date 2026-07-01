Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию, а также внес ряд предложений. Глушков оценил инициативы главы РСПП, особенно выделив вопрос продления сроков заключения допсоглашений, связанных с увеличением НДС, до 31 декабря 2027 года

«Дополнительные соглашения по договорам подряда, которые были заключены до 1 января 2026 года, можно индексировать только до сентября этого года, но это недостаточная норма, потому что только в прошлом месяце большая часть субъектов РФ разработала свои подзаконные акты в части изменения НДС. Следом должны муниципалы, если они являются заказчиками по каким-либо проектам, в том числе инфраструктурным, тоже подготовить свои подзаконные акты, а после этого подписать соглашение. Сейчас уже июль, и оставшихся двух месяцев, на мой взгляд, недостаточно, чтобы все успеть. Местами это потребует еще и корректировки бюджетных обязательств путем проведения сессий городского и регионального уровня, сессий Заксобрания и городских советов депутатов. Это точно актуально», — поделился мнением специалист.

При этом он подчеркнул, что некоторые инициативы организации внедрить будет сложно. Например, повысить «исполнительскую дисциплину» госзаказчиков в части сроков подписания актов и оплаты работ, так как обычно откладывают платежи региональные власти, и это происходит из-за дефицита бюджета. Также он назвал хоть и важной, но сложной задачей обеспечение ритмичности финансирования подрядных работ, так как более 90% предприятий в строительной отрасли являются частными.

Ранее в беседе с НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов назвал строительную отрасль в России наиболее уязвимой перед кризисом.

