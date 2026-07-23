Солистка группы «Мираж» отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы

Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал более 8 миллионов рублей в пользу солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной по иску к основателю коллектива Андрею Литягину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд установил, что певица является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под названием легендарной группы. Истец узнала осенью 2023 года из материалов другого судебного дела, что композитор самостоятельно распоряжается исключительными правами на совместное исполнение песен.

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Судебная инстанция запретила Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение произведений. В качестве компенсации за нарушение авторских прав суд постановил взыскать с ответчика указанную сумму в пользу артистки.

Запрет распространяется на 29 музыкальных композиций, опубликованных под именем группы «Мираж». Среди них оказались такие известные хиты, как «1000 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу» и «Музыка нас связала».

В конце апреля арбитражный апелляционный суд вернул жалобу по делу о незаконном исполнении песен группы «Мираж» на концертах бывшей солистки Маргариты Суханкиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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