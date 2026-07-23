Солистка группы «Мираж» отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы

Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал более 8 миллионов рублей в пользу солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной по иску к основателю коллектива Андрею Литягину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд установил, что певица является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под названием легендарной группы. Истец узнала осенью 2023 года из материалов другого судебного дела, что композитор самостоятельно распоряжается исключительными правами на совместное исполнение песен.