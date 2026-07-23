Солистка группы «Мираж» отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы
Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал более 8 миллионов рублей в пользу солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной по иску к основателю коллектива Андрею Литягину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Суд установил, что певица является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под названием легендарной группы. Истец узнала осенью 2023 года из материалов другого судебного дела, что композитор самостоятельно распоряжается исключительными правами на совместное исполнение песен.
Судебная инстанция запретила Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение произведений. В качестве компенсации за нарушение авторских прав суд постановил взыскать с ответчика указанную сумму в пользу артистки.
Запрет распространяется на 29 музыкальных композиций, опубликованных под именем группы «Мираж». Среди них оказались такие известные хиты, как «1000 звезд», «Мерцает ночь», «Звезды молчат», «Я больше не прошу» и «Музыка нас связала».
В конце апреля арбитражный апелляционный суд вернул жалобу по делу о незаконном исполнении песен группы «Мираж» на концертах бывшей солистки Маргариты Суханкиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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