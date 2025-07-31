В Госдуме предложили сделать менее скользкой дорожную разметку. Письмо с соответствующим предложением к Минтрансу направил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев. Блинкин допустил, что подобные проблемы существуют, однако указал на то, что заниматься этим вопросом должны профессионалы.

«Депутаты вмешиваются в вопросы технического регулирования, еще и связанные с организацией дорожного движения. Фигня в кубе! Есть технический комитет при Госстандарте, есть профессиональные кафедры, которые занимаются этим вопросом. Зачем сюда лезть депутатам? Такая глупость, стыдоба! Проблемы такие, может, и есть, но обсуждаться они должны в профессиональном кругу», - сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что бетонные дороги необходимо строить на стратегически важных направлениях, так как они пригодны для взлета и посадки авиатехники, однако заявления об их износостойкости - преувеличение, все зависит от соблюдения технологий.

