«Фигня в кубе!» Профессор ВШЭ ответил депутату насчет скользкой разметки

Эксперт по градостроительству Михаил Блинкин в эфире НСН обрушился с критикой на депутата Дмитрия Гусева за его обращение к Минтрансу из-за якобы скользкой дорожной разметки.

Есть специальные комитеты, которые занимаются организацией дорожного движения, депутатам Госдумы нечего делать в этой сфере, сказал в эфире НСН профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

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В Госдуме предложили сделать менее скользкой дорожную разметку. Письмо с соответствующим предложением к Минтрансу направил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев. Блинкин допустил, что подобные проблемы существуют, однако указал на то, что заниматься этим вопросом должны профессионалы.

«Депутаты вмешиваются в вопросы технического регулирования, еще и связанные с организацией дорожного движения. Фигня в кубе! Есть технический комитет при Госстандарте, есть профессиональные кафедры, которые занимаются этим вопросом. Зачем сюда лезть депутатам? Такая глупость, стыдоба! Проблемы такие, может, и есть, но обсуждаться они должны в профессиональном кругу», - сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что бетонные дороги необходимо строить на стратегически важных направлениях, так как они пригодны для взлета и посадки авиатехники, однако заявления об их износостойкости - преувеличение, все зависит от соблюдения технологий.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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