Невролог назвала нетипичные признаки ранней деменции у россиян

Ранняя деменция проявляется не только ухудшением памяти, но и трудностями с планированием привычных дел, а также резкими изменениями в поведении. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская, перечислив первые тревожные сигналы заболевания.

Специалист отметила, что пациенты часто забывают недавние события, неоднократно задают одни и те же вопросы или теряют нить беседы. К ранним симптомам также относятся проблемы с ориентацией в знакомых локациях, ошибки при выполнении рутинных задач и заметное снижение профессиональной эффективности.