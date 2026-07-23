Невролог назвала нетипичные признаки ранней деменции у россиян

Ранняя деменция проявляется не только ухудшением памяти, но и трудностями с планированием привычных дел, а также резкими изменениями в поведении. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская, перечислив первые тревожные сигналы заболевания.

Специалист отметила, что пациенты часто забывают недавние события, неоднократно задают одни и те же вопросы или теряют нить беседы. К ранним симптомам также относятся проблемы с ориентацией в знакомых локациях, ошибки при выполнении рутинных задач и заметное снижение профессиональной эффективности.

ВОЗ обновила рекомендации по профилактике деменции

Нередко патология затрагивает не только когнитивные функции, но и эмоциональную сферу. Близкие могут заметить у человека потерю интереса к прежним хобби, повышенную раздражительность или необычное безразличие.

При этом единичные случаи забывчивости на фоне стресса не являются поводом для паники, тогда как прогрессирующие симптомы, сохраняющиеся несколько месяцев, требуют обязательной консультации врача.

Невролог Павел Хорошев в беседе с НСН рассказал, как правильно проводить «уборку» мозга для профилактики деменции.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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