Слова Бастрыкина о мигрантах получили воплощение в постановлении правительства
Помимо сбора биометрии и ДНК мигрантов при въезде в страну, необходимо еще расширить перечень оснований для прекращения их российского гражданства, если оно есть, сказал НСН Михаил Матвеев.
Предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов отражено в постановлении правительства, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Бастрыкин ранее предложил ввести обязательный сбор биометрических данных для всех мигрантов, приезжающих на территорию России. Кроме того, он считает, что завозящие в РФ мигрантов бизнесмены должны брать на себя все расходы. Матвеев отметил, что слова слова Бастрыкина нашли воплощение в постановлении правительства от ноября 2024 года.
«Правительство приняло достаточно обширное постановление по теме миграции. Я, как депутат, участвовал в подготовке текста этого постановления и, в частности, инициировал включение туда обязательного сбора биометрических данных. В данном случае я имею в виду не только роговицу глаза, но и слюну, то есть ДНК. Если раньше говорили о том, что это достаточно дорого, то сейчас реактивы на мировом рынке стоят уже значительно дешевле. По экспертным оценкам, около 3,5 тысячи рублей стоит взять образец слюны, после чего этот человек будет в базе. Я считаю, что платить за это должен въезжающий в нашу страну человек. Это все предлагается добавить к дактилоскопии. К слову, сам принцип дактилоскопии появился у нас только в 2021 году при том, что миграционные потоки идут в страну с момента развала Советского Союза. Во многих странах мира взятие образцов ДНК (слюны) и отпечатков пальцев при въезде на территорию государства является общей практикой», - сказал собеседник НСН.
Матвеев также вспомнил о призыве Бастрыкина расширить перечень оснований для прекращения российского гражданства.
«Бастрыкина нужно поблагодарить за то, что он зачастую берет на себя работу и МВД. Его предложения не просто актуальны, они крайне необходимы. Основной градус недовольства миграционными потоками связан с агрессивным поведением мигрантов, с их стремлением доминировать в нашей среде и совершением преступлений. За любое административное правонарушение мигрант должен однозначно депортироваться. Одним из застарелых вопросов, о которых Бастрыкин неоднократно говорил, является необходимость расширения перечня оснований для прекращения приобретенного российского гражданства. Такой человек должен быть лишен гражданства за совершение любого тяжкого или особо тяжкого преступления. На данный момент у нас в этом перечне около 60 статей Уголовного кодекса, в основном они связаны с экстремизмом и терроризмом, существуют несколько составов по наркотикам. Однако ни убийство, ни изнасилование в эту категорию не включены, и это вызывает недоумение», - заключил депутат.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что разработка специальных законов, регулирующих различные сферы жизни мигрантов, недопустима, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Две женщины ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции
- Трамп считает, что санкционные угрозы сорвут диалог США и России
- Экс-ректор ПсковГУ стала фигурантом нового дела о превышении полномочий
- Каллас заявила об ограниченном влиянии санкций против РФ на экономику ЕС
- Депутат Савченко решил покинуть Госдуму ради бизнеса за рубежом
- ЕС готовит новые энергетические санкции против России в рамках 18-го пакета
- РКН предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с «двойным обзвоном»
- Глава OMV не поддержал полный отказ ЕС от газа из России
- Медведев фразой из «17 мгновений весны» объяснил недоверие к США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru