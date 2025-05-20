Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений
В России выросло количество преступлений, совершённых мигрантами. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он уточнил, что по итогам первого квартала 2025 года рост составил 15%.
«По итогам января-марта 2025 года отмечается рост... с 10 791 до 12 440», - отметил Бастрыкин.
Он добавил, что основной рост приходится на нелегальных мигрантов, более половины преступлений - незаконный оборот наркотиков.
Ранее Бастрыкин заявил, что убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского помог раскрыть искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru