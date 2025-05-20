Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений

В России выросло количество преступлений, совершённых мигрантами. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он уточнил, что по итогам первого квартала 2025 года рост составил 15%.

«По итогам января-марта 2025 года отмечается рост... с 10 791 до 12 440», - отметил Бастрыкин.

Он добавил, что основной рост приходится на нелегальных мигрантов, более половины преступлений - незаконный оборот наркотиков.

Ранее Бастрыкин заявил, что убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского помог раскрыть искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПреступностьНелегалыМигрантыСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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