Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274 человек
В Магарамкентском районе Дагестана к врачам с симптомами кишечной инфекции обратились более 200 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав республики сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что общее число обратившихся с симптомами гастроэнтерита составило 274 человека, из них 270 - несовершеннолетние.
«Госпитализированы 84 пациента, остальным назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что болезнь у них протекает в лёгкой форме.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Магарамкентского района Дагестана питьевой водой, сообщает RT.
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