Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274 человек

В Магарамкентском районе Дагестана к врачам с симптомами кишечной инфекции обратились более 200 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав республики сообщает РИА Новости.

В Якутии более 50 человек отравились на празднике

В ведомстве уточнили, что общее число обратившихся с симптомами гастроэнтерита составило 274 человека, из них 270 - несовершеннолетние.

«Госпитализированы 84 пациента, остальным назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что болезнь у них протекает в лёгкой форме.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Магарамкентского района Дагестана питьевой водой, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГоспитализацияОтравлениеИнфекцияДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры