Путин поручил МВД создать «Цифровой профиль иностранного гражданина»

В указе главы государства говорится, что создание ресурса необходимо «в целях обеспечения безопасности, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики», а также для сбора более достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.

Отмечается, что платформа будет содержать информацию обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые проживают в России, а также въезжают в неё или выезжают.

Ранее Госдума приняла законопроект об увеличении срока действия электронной визы в России до 120 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».