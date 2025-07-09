Путин поручил МВД создать «Цифровой профиль иностранного гражданина»
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД до 30 июня 2026 года создать информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В указе главы государства говорится, что создание ресурса необходимо «в целях обеспечения безопасности, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики», а также для сбора более достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.
Отмечается, что платформа будет содержать информацию обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые проживают в России, а также въезжают в неё или выезжают.
Ранее Госдума приняла законопроект об увеличении срока действия электронной визы в России до 120 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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