Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона-2025.

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Соперницей 18-летней россиянки в 1/4 финала была швейцарка, 35-я ракетка мира Белинда Бенчич. Встреча, продлившаяся более двух часов, завершилась поражением Андреевой со счётом 0:2 (6:7, 6:7).

Таким образом в одиночной сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России. Однако в парном разряде продолжает борьбу Вероника Кудерметова, играющая вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

Ранее на стадии 1/4 финала Уимблдон-2025 покинул россиянин Карен Хачанов, проигравший американцу Тейлору Фрицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
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