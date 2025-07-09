Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025
Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона-2025.
Соперницей 18-летней россиянки в 1/4 финала была швейцарка, 35-я ракетка мира Белинда Бенчич. Встреча, продлившаяся более двух часов, завершилась поражением Андреевой со счётом 0:2 (6:7, 6:7).
Таким образом в одиночной сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России. Однако в парном разряде продолжает борьбу Вероника Кудерметова, играющая вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.
Ранее на стадии 1/4 финала Уимблдон-2025 покинул россиянин Карен Хачанов, проигравший американцу Тейлору Фрицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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