Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025

Соперницей 18-летней россиянки в 1/4 финала была швейцарка, 35-я ракетка мира Белинда Бенчич. Встреча, продлившаяся более двух часов, завершилась поражением Андреевой со счётом 0:2 (6:7, 6:7).

Таким образом в одиночной сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России. Однако в парном разряде продолжает борьбу Вероника Кудерметова, играющая вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

Ранее на стадии 1/4 финала Уимблдон-2025 покинул россиянин Карен Хачанов, проигравший американцу Тейлору Фрицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

