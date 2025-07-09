Сто на одного: Владелец брачного агентства опроверг скорый дефицит молодых женщин
Российские мужчины не пользуются на Западе спросом, а иностранные мужчины готовы бороться за русских красавиц, рассказал НСН владелец брачного агентства Анатолий Алтухов.
Сегодня на сто женщин с их «хотелками» приходится меньше одного мужчины, рассказал НСН владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов.
О том, что число женщин репродуктивного возраста снизится к 2046 году до 27 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас эта цифра составляет 34 млн. По данным вице-премьера, группа населения в возрасте 20-29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 млн человек и увеличится только к 2038 году — до 9,38 млн. Алтухов отметил, что проблема совсем в другом.
«Перед Россией такой вопрос вообще никогда не стоял. За 23 года работы я такой тенденции не вижу. Кто сказал, что не хватает женщин? У меня сейчас 3 тысячи с чем-то женщин и 1400 мужчин [ищут через агентство пару]. Женщин всегда больше. Единственное, я вижу, что мы идем к тому, что женщины детородного возраста не будут иметь детей, потому что они вбили себе в голову, что мужчина должен быть такой-сякой, богатый… А таких мужчин из тысячи несколько. Хороший мужчина - редкость. На сто женщин с ее хотелками приходится меньше одного мужчины. В Петербурге миллион женщин, а сейчас сколько мужчин выбывает из женихов: умирает, погибает огромное количество. А украинки куда поедут, как не в Россию?» - считает Алтухов.
Если все же демографические расчеты, озвученные Голиковой, окажутся верны, то восполнить женщин дефицит детородного возраста будет сложно, потому что западные невесты не проявляют интереса к русским мужчинам, рассказал брачный бизнесмен.
«Наши мужчины не пользуются на Западе спросом. Одно время американки начали ко мне обращаться, потому что прочитали, что в списке миллионеров много русских. Но это мизерные количества. В основном иностранные мужики хотят за русских женщин побороться», - добавил владелец брачного агентства.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН рассказала, что сохранить женское здоровье поможет соблюдение правил здоровой жизни и частые роды.
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