Сегодня на сто женщин с их «хотелками» приходится меньше одного мужчины, рассказал НСН владелец петербургского брачного агентства Анатолий Алтухов.

О том, что число женщин репродуктивного возраста снизится к 2046 году до 27 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас эта цифра составляет 34 млн. По данным вице-премьера, группа населения в возрасте 20-29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 млн человек и увеличится только к 2038 году — до 9,38 млн. Алтухов отметил, что проблема совсем в другом.

«Перед Россией такой вопрос вообще никогда не стоял. За 23 года работы я такой тенденции не вижу. Кто сказал, что не хватает женщин? У меня сейчас 3 тысячи с чем-то женщин и 1400 мужчин [ищут через агентство пару]. Женщин всегда больше. Единственное, я вижу, что мы идем к тому, что женщины детородного возраста не будут иметь детей, потому что они вбили себе в голову, что мужчина должен быть такой-сякой, богатый… А таких мужчин из тысячи несколько. Хороший мужчина - редкость. На сто женщин с ее хотелками приходится меньше одного мужчины. В Петербурге миллион женщин, а сейчас сколько мужчин выбывает из женихов: умирает, погибает огромное количество. А украинки куда поедут, как не в Россию?» - считает Алтухов.