Клишас назвал недопустимой разработку специальных законов для мигрантов
Разработка специальных законов, регулирующих различные сферы жизни мигрантов, недопустима. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В ходе Петербургского международного юридического форума он указал, что, по его мнению, разработка подобных норм, каксающихся в том числе религиозных и культурных вопросов, опасна легализацией анклавов.
По его словам, больше количество мигрантов приезжает в РФ за бесплатным образованием, медпомощью и соцподдержкой, то есть просто «паразитируют» на социальной инфраструктуре.
«Подход, который создавал бы такие законодательные анклавы, я считаю ошибочным, мы никоим образом такой подход поддерживать не будем», - заключил Клишас.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил запретить мигрантам перевозить семьи в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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