Клишас назвал недопустимой разработку специальных законов для мигрантов

В ходе Петербургского международного юридического форума он указал, что, по его мнению, разработка подобных норм, каксающихся в том числе религиозных и культурных вопросов, опасна легализацией анклавов.

По его словам, больше количество мигрантов приезжает в РФ за бесплатным образованием, медпомощью и соцподдержкой, то есть просто «паразитируют» на социальной инфраструктуре.

«Подход, который создавал бы такие законодательные анклавы, я считаю ошибочным, мы никоим образом такой подход поддерживать не будем», - заключил Клишас.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил запретить мигрантам перевозить семьи в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

