Россия ограничила ввоз молочной продукции двух компаний из Азербайджана

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт молочной продукции в Россию от азербайджанских компаний «Allbuy» и «Milk products». Как сообщили в ведомстве, решение принято после того, как предприятия отказались от инспекции со стороны российской стороны и заявили об отсутствии интереса к дальнейшим поставкам.

Сообщение об этом поступило от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, которое уведомило Россельхознадзор о намерениях производителей прекратить экспорт в Россию.