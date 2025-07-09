Россия ограничила ввоз молочной продукции двух компаний из Азербайджана
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт молочной продукции в Россию от азербайджанских компаний «Allbuy» и «Milk products». Как сообщили в ведомстве, решение принято после того, как предприятия отказались от инспекции со стороны российской стороны и заявили об отсутствии интереса к дальнейшим поставкам.
Сообщение об этом поступило от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, которое уведомило Россельхознадзор о намерениях производителей прекратить экспорт в Россию.
На этом основании российская служба приняла решение ограничить доступ на рынок соответствующей продукции.
Кроме того, до 14 июля Россельхознадзор запросил у азербайджанской стороны сведения о происхождении сырья, используемого на других предприятиях — «Ateha», «Azemal» и «Az. milka export», специализирующихся на выпуске молока, масла, сыра и сливок, передает «Радиоточка НСН»
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