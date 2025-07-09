«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

В сообщении говорится, что с 25 июля полёты по данному маршруту станут ежедневными, а с 6 августа добавится второй рейс, который будет выполняться до середины сентября.

«Полёты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес», - указали в компании, добавив, что билеты должны поступить в продажу уже 9 июля.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы с 10 июля, сообщает RT.

