«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля
Регулярные рейсы компании «Аэрофлот» из Москвы в Геленджик будут возобновлены с 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что с 25 июля полёты по данному маршруту станут ежедневными, а с 6 августа добавится второй рейс, который будет выполняться до середины сентября.
«Полёты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес», - указали в компании, добавив, что билеты должны поступить в продажу уже 9 июля.
Ранее в Росавиации заявили, что аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы с 10 июля, сообщает RT.
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