«Добавит оптимизма»: В АТОР рассказали о плючах открытия аэропорта Геленджика
Благодаря открытию аэропорта Геленджика турпоток на Кубань увеличится на 10–15%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
По его словам, в возобновлении работы воздушной гавани гораздо более важен не операционный, а психологический результат.
«Это немножко добавит нам оптимизма, потому что дела Анапы, как вы знаете, идут, мягко говоря, не очень хорошо», — указал он.
Ромашкин добавил, что авиабилеты до Геленджика будут стоить порядка 15-20 тысяч рублей.
Ранее компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных полётов из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщает RT.
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