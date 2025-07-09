«Добавит оптимизма»: В АТОР рассказали о плючах открытия аэропорта Геленджика

Благодаря открытию аэропорта Геленджика турпоток на Кубань увеличится на 10–15%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Росавиация: Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу

По его словам, в возобновлении работы воздушной гавани гораздо более важен не операционный, а психологический результат.

«Это немножко добавит нам оптимизма, потому что дела Анапы, как вы знаете, идут, мягко говоря, не очень хорошо», — указал он.

Ромашкин добавил, что авиабилеты до Геленджика будут стоить порядка 15-20 тысяч рублей.

Ранее компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных полётов из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:АэропортыКраснодарский КрайВнутренний ТуризмАТОР

Горячие новости

Все новости

партнеры