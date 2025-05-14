«Такой курьер должен пойти работать в мусульманскую службу доставки и там соблюдать все религиозные каноны. В России четыре религиозных конфессии, странно и смешно, если каждый будет работать, исходя из религиозных убеждений и диктуя свои правила работодателю или заказчику. Никто никого цепями не приковывает, если человеку не нравится работа, он вправе уволиться. Этот вопрос должен обговариваться при приеме на работу, что в светском учреждении нет разделения по вероисповеданию», — сказала Лянге.

В свою очередь председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что подобные вопросы не стоят обсуждения.

«Для меня как для атеиста эти нюансы не очень понятны и не близки, не стоит обращать на это внимания», — считает он.

Ранее президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в стране нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию России, до 10 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

