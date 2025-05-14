Член Общественной палаты призвала увольнять курьеров-мусульман за отказ от доставок

Недопустимо, если работники при выполнении своих обязанностей будут руководствоваться не должностной инструкцией, а религиозными убеждениями, сказала НСН Маргарита Лянге.

Не стоит забывать, что Россия — светское государство, религиозные убеждения работников не должны противоречить их должностным обязанностям. Об этом НСН заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

В Сети ранее появилась информация, что курьер-мусульманин отказался от доставки блюд со свининой в Москве. В интервью изданию «Ридус» муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис-хазрат Мухутдинов поддержал решение работника и заявил, что грехом для мусульман действительно может считаться любая причастность к нарушениям религиозных запретов — даже доставка «харама» покупателю-немусульманину. Лянге напомнила, что подобное поведение недопустим в светском государстве, коим является Россия.

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«Такой курьер должен пойти работать в мусульманскую службу доставки и там соблюдать все религиозные каноны. В России четыре религиозных конфессии, странно и смешно, если каждый будет работать, исходя из религиозных убеждений и диктуя свои правила работодателю или заказчику. Никто никого цепями не приковывает, если человеку не нравится работа, он вправе уволиться. Этот вопрос должен обговариваться при приеме на работу, что в светском учреждении нет разделения по вероисповеданию», — сказала Лянге.

В свою очередь председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что подобные вопросы не стоят обсуждения.

«Для меня как для атеиста эти нюансы не очень понятны и не близки, не стоит обращать на это внимания», — считает он.

Ранее президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в стране нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию России, до 10 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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