«Презумпция невиновности?»: Что грозит «Торпедо» на фоне арестов и задержаний
Владимир Пономарев защитил футболистов «Торпедо» в эфире НСН, а Евгений Морозов призвал дождаться доказательств вины или невиновности судьи и руководителей клуба.
Футболисты московского «Торпедо» могли не знать о махинациях судей и руководства клуба, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев, а спортивный юрист Евгений Морозов указал на презумпцию невиновности.
Ранее сообщалось о задержании футбольного судьи Богдана Головко, не назначившего два пенальти в ворота «Торпедо» в решающем матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Кроме того, арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. Пономарев считает, что игроки «Торпедо» не должны быть крайними в этой ситуации.
«Команда должна остаться в РПЛ, не надо ребят наказывать, они здесь причем? Если поймали судью, который подсуживал, ребята могли не знать об этом. Коллектив команды надо оставить в покое, а правоохранительные органы пусть занимаются судьями и руководством команды. Если "Торпедо" исключат из РПЛ или расформируют, семьи игроков останутся без денег. Что делать, куда идти накануне нового сезона? Два-три человека могут успеть разбежаться, а куда деваться остальным? Не все найдут себе место в РПЛ, будут болтаться на вторых ролях где-нибудь в низших лигах. Можно испортить карьеру многим игрокам», - предупредил Пономарев.
Со своей стороны, Евгений Морозов сказал НСН, что Российский футбольный союз вряд ли накажет «Торпедо» до решения суда.
«Уголовное дело быстро никогда не рассматривается. Здесь надо закладывать от полугода до года минимум, апелляции также долго рассматриваются. РФС может принять решение, но как они его будут мотивировать для общественности? Если на основании возбуждения уголовного дела, «Торпедо» лишат права на участие в РПЛ, с моей точки зрения, это будет необоснованно и незаконно, потому что еще нет решения суда, был подкуп или нет. Существует такое понятие, как презумпция невиновности, опрометчиво выносить решение о снятии «Торпедо» с чемпионата, когда вина людей не доказана и нет решения суда», - заключил собеседник НСН.
В Российском футбольном союзе ранее сообщили, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля, отмечает «Радиоточка НСН».
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