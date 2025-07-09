Футболисты московского «Торпедо» могли не знать о махинациях судей и руководства клуба, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев, а спортивный юрист Евгений Морозов указал на презумпцию невиновности.

Ранее сообщалось о задержании футбольного судьи Богдана Головко, не назначившего два пенальти в ворота «Торпедо» в решающем матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Кроме того, арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. Пономарев считает, что игроки «Торпедо» не должны быть крайними в этой ситуации.