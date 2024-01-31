«Слишком провокационно»: Автоэксперты объяснили нелюбовь россиян к розовым авто
Россияне — консерваторы в плане цветовой гаммы автомобилей, к тому же, розовый цвет связан со стереотипами о женщинах за рулем, сказал НСН Игорь Моржаретто.
Наиболее популярными цветами автомобилей у россиян остаются черный, белый и серебристый, однако в погоне за модой соотечественники могут выбирать машины ярких расцветок. Об этом НСН заявили автоэксперты Игорь Моржаретто и Андрей Ломанов.
Ранее эксперты «Авито Авто» сообщили, что самым невостребованным цветом автомобиля по итогам 2023 года стал розовый. Также у россиян непопулярны автомобили желтого, оранжевого, золотого цветов. Напротив, самыми продаваемыми стали черные, белые, серые автомобили. Моржаретто объяснил нелюбовь соотечественников к ярким цветам.
«Розовый цвет слишком провокационный и ассоциируется с молодой автоледи с накаченными губами. В плане цвета россияне — консерваторы, традиционно у нас популярны черный, белый и серебристый цвета. Хотя периодически, следуя веяниям моды, соотечественники выбирают то зеленые, то синие, то еще какие-то автомобили. К тому же есть компании, которые традиционно работают в нескольких цветах. Сейчас, например, Lada вообще продает только белые и черные автомобили. Но есть и бренды, которые выбирают яркие, красивые цвета. На самом деле россияне любят яркие оттенки, просто одни более популярны, другие — менее», — сказал Моржаретто.
Со своей стороны, Ломанов согласился с тем, что яркие автомобили реже попадают в ДТП.
«Это действительно так, потому что, например, у автомобилей экстренных служб, как правило, яркая раскраска, такие машины гораздо лучше видны на дороге в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. К тому же, яркие авто выглядят больше. Это сугубо психологическая оценка, но люди стараются от такого автомобиля держаться чуть дальше», — добавил автоэксперт.
Собеседник НСН назвал ошибочным стереотип о том, что женщины чаще выбирают автомобили ярких цветов.
«Как раз-таки яркие авто чаще выбирают мужчины. Если вы обратите внимание на срез спортивных автомобилей, где практически на 100% мужская аудитория покупателей, они как раз очень ярких цветов. Если же мы говорим про городской класс, то здесь машины ярких цветов чаще покупают женщины, потому что для них это своего рода игрушечка», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году.
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