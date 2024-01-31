Розовые автомобили стали антилидерами покупок россиян
Самым невостребованным цветом автомобиля по итогам 2023 года стал розовый – им при покупке автомобиля интересовались лишь 0,04% россиян.
Примечательно, что розовые автомобили стали лидерами по росту цен. Так, стоимость машин такого цвета за год выросла на 44,7%, подсчитали эксперты Авито Авто. Кроме розового в лидерах по непопулярности у россиян автомобили пурпурного, желтого, оранжевого, фиолетового и золотого цветов.
Самыми востребованными цветами автомобилей стали черные машины, доля которых составила 22%, слегка отстают от лидеров белые авто (21%), серые, серебристые и синие. Доля спроса на автомобили с белым кузовом за 2023 год выросла на 8%. Также в 2023 год россияне активнее стали интересоваться бордовыми и коричневыми авто.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru