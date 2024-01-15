«Чуть дороже, чем Lada»: Какие китайские автомобили смогут закрепиться в России
Автоэксперт Андрей Ломанов заявил НСН, что россиян сегодня привлекают более бюджетные варианты автомобилей.
Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в интервью НСН.
В 2023 году на российском авторынке официально появилось 19 новых китайских марок, пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов. Среди них Jaecoo, Baic, Livan, SWM, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Rising, Venucia, Chery и Geely.
«Большинство брендов, которые заявлены, это все-таки суббренды, они принадлежат тому или иному китайскому концерну. Это дочерние компании, которые выпускают автомобили на той же тележке, с чем же мотором, примерно с тем же набором функционала, просто другие названия. Очень часто бывает так, что машины сделаны на одной платформе, но очень сильно отличаются в дизайне, то есть, разная аудитория у этих брендов. На самом деле не так уж там много товаров, всего три-четыре мотора. Это делается, чтобы создать определенное разнообразие», - объяснил Ломанов.
По его словам, бюджетные варианты чуть дороже Lada прижились в России, к другим моделям есть вопросы.
«Не исключаю, что некоторые бренды через какое-то время уйдут, потому что нашему покупателю и так очень тяжело ориентироваться в калейдоскопе сложных китайских названий. Каждому бренду здесь сложно развивать то или иное название, потому что это большие рекламные бюджеты. Все-таки больше влияет сочетание функционала автомобиля и цены. Бюджетные варианты чуть дороже Lada очень прижились. Если мы говорим про внедорожники, тут вопрос открыт, кто уйдет, а кто останется», - заключил собеседник НСН.
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2023 году выросли на 57,8%. Об этом говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает «Радиоточка НСН».
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