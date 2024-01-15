«Чуть дороже, чем Lada»: Какие китайские автомобили смогут закрепиться в России

«Большинство брендов, которые заявлены, это все-таки суббренды, они принадлежат тому или иному китайскому концерну. Это дочерние компании, которые выпускают автомобили на той же тележке, с чем же мотором, примерно с тем же набором функционала, просто другие названия. Очень часто бывает так, что машины сделаны на одной платформе, но очень сильно отличаются в дизайне, то есть, разная аудитория у этих брендов. На самом деле не так уж там много товаров, всего три-четыре мотора. Это делается, чтобы создать определенное разнообразие», - объяснил Ломанов.

По его словам, бюджетные варианты чуть дороже Lada прижились в России, к другим моделям есть вопросы.

«Не исключаю, что некоторые бренды через какое-то время уйдут, потому что нашему покупателю и так очень тяжело ориентироваться в калейдоскопе сложных китайских названий. Каждому бренду здесь сложно развивать то или иное название, потому что это большие рекламные бюджеты. Все-таки больше влияет сочетание функционала автомобиля и цены. Бюджетные варианты чуть дороже Lada очень прижились. Если мы говорим про внедорожники, тут вопрос открыт, кто уйдет, а кто останется», - заключил собеседник НСН.

Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2023 году выросли на 57,8%. Об этом говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает «Радиоточка НСН».

