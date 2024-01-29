Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году

Автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на «ГЛОНАСС».

Всего к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено за год более 60 тысяч транспортных средств европейских и японских брендов. На Volkswagen пришлось 22%, на Toyota – 17,5%, в топе также Mazda (8,6%) и Mercedes-Benz (5,6%).

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В 2023 году в России было продано 447 новых машин сегмента люкс, что на 30% больше, чем в 2022-м, сообщает «Автостат». Особой популярностью среди россиян пользуются Bentley – 145 штук, Lamborghini – было продано 115 штук, Rolls-Royce (85) и Maserati (50). При этом производитель автомобилей класса люкс Bentley сообщил о снижении продаж автомобилей на 11% в 2023 году.

Снижение продаж автомобилей Bentley не связано с антироссийскими санкциями, люксовые машины по-прежнему попадают на рынок РФ, заявил автоэксперт Олег Осипов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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