Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году

Автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на «ГЛОНАСС».

Всего к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено за год более 60 тысяч транспортных средств европейских и японских брендов. На Volkswagen пришлось 22%, на Toyota – 17,5%, в топе также Mazda (8,6%) и Mercedes-Benz (5,6%).