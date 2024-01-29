Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году
Автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на «ГЛОНАСС».
Всего к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено за год более 60 тысяч транспортных средств европейских и японских брендов. На Volkswagen пришлось 22%, на Toyota – 17,5%, в топе также Mazda (8,6%) и Mercedes-Benz (5,6%).
В 2023 году в России было продано 447 новых машин сегмента люкс, что на 30% больше, чем в 2022-м, сообщает «Автостат». Особой популярностью среди россиян пользуются Bentley – 145 штук, Lamborghini – было продано 115 штук, Rolls-Royce (85) и Maserati (50). При этом производитель автомобилей класса люкс Bentley сообщил о снижении продаж автомобилей на 11% в 2023 году.
Снижение продаж автомобилей Bentley не связано с антироссийскими санкциями, люксовые машины по-прежнему попадают на рынок РФ, заявил автоэксперт Олег Осипов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году
- Центризбирком представил слоган выборов президента
- При обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина
- СМИ рассказали о причинах ночного отключения 4G в ряде областей
- Зеленский: В ВСУ служат 880 тысяч человек
- На Солнце вновь произошла мощная вспышка
- СМИ: При ударе по школе БАПОР в секторе Газа погибли 10 человек
- В Госдуме одобрили ко II чтению конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
- Haval отзовет в России более 32 тысяч автомобилей
- Загородный лагерь пострадал в Ростовской области после падения БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru