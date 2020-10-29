«Уволить!» Блогеры не оценили уход главы крымского Минздрава во врачи

Известный блогер и журналист Илья Варламов в эфире НСН раскритиковал работу Остапенко на посту главы Минздрава в Крыму.

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко решил пойти работать в ковидный госпиталь в Симферополе в связи с дефицитом врачей. Его решение поддержал глава республики Сергей Аксенов.

Журналист и блогер Илья Варламов в беседе с НСН предложил уволить чиновника.

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«Можно министра здравоохранения Крыма сразу же уволить. Потому что если министр идет работать врачом, то спрашивается, зачем нужен такой министр здравоохранения. Почему-то за полгода коронавируса он не спрогнозировал, что будет вторая волна, через полгода коронавируса он почему-то удивляется, что не хватает врачей, и вместо того, чтобы срочно исправлять ситуацию, он говорит: "Я пошел работать врачом, а вы сами как-то решайте". Замечательный министр. Думаю, после этого его можно уволить, понизить. Пусть утки за пациентами выносит, наверное, это его место», – прокомментировал он.

Илья Варламов также в эксклюзивном интервью НСН назвал ношение масок в России профанацией для галочки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымМинздравИлья Варламов
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