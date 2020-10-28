«Придется исполнять». Мариничев об обновленных ограничениях

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин: в России нет второй волны коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, так как до некоторых регионов еще не дошла первая. Тем временем, с 28 октября во всех регионах России вводится режим обязательного ношения защитных масок. Правило распространяется в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Дмитрий Мариничев: «Все ограничения и запретительные меры, которые вводятся и есть сейчас, ворвались неординарно в нашу жизнь. Как бы мы с вами не относились к ношению масок и их эффективности, все это наше субъективное мнение. Хотим мы того или нет, нам придется исполнять данное распоряжение», – подчеркнул в разговоре с НСН Дмитрий Мариничев.

2

Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

Министерство здравоохранения РФ разослало медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о COVID-19.

Дмитрий Мариничев: «Эта новость буквально разделила людей на два лагеря. Одни уже нашли в этой информации элементы цензуры. Другие искренне обрадовались, потому что информационный фон уже переполнен сообщениями о коронавирусе, что создает определенную проблему. В частности, растет количество как реальных, так и лжеэкспертов, кто-то говорит по существу, кто-то вещает недостоверную информацию. И в данном случае я останусь в лагере тех, кто будет приверженцем правильности действий Минздрава», – сказал он в эфире НСН.

3

Российские банки сообщили о росте кибератак

В последнее время выросло число фишинговых атак на электронную почту сотрудников российских банков, сообщают кредитные организации.

Дмитрий Мариничев: «Это уже не новость. Вся наша жизнь последних месяцев стремительно переходит в онлайн. И мошенники всех мастей активизировались, поэтому все, так или иначе, перешло в область киберперступности. Это констатация факта. Лишний раз скажу: всегда трепетно относитесь к тем ресурсам, на которых вы вводите ваши персональные данные», – напомнил слушателям НСН Дмитрий Мариничев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАвторские НовостиДмитрий Мариничев
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