Следствие просит продлить арест восьмерым обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Так, суд продлил арест одному из стрелков, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобиру Файзову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он пробудет в СИЗО до 22 августа, передают «Известия» из зала суда.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года, напоминает RT. Погибло 145 человек и пострадали еще более 500. Террористы ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате пожара обрушилась кровля.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

