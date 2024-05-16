Следствие просит продлить арест восьмерым обвиняемым в теракте в «Крокусе»
Следствие просит суд продлить арест восьмерым обвиняемым в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщили в Басманном суде Москвы.
Так, суд продлил арест одному из стрелков, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобиру Файзову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он пробудет в СИЗО до 22 августа, передают «Известия» из зала суда.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года, напоминает RT. Погибло 145 человек и пострадали еще более 500. Террористы ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате пожара обрушилась кровля.
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru