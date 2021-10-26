Осторожно, Собчак: Следком проверит слова Моргенштерна о Дне Победы
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить высказывания артиста в интервью Собчак.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. В СК на это счёт обратились представители общественной организации «Ветераны России», которые сочли такие высказывания оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.
Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Победы в Великой Отечественной войне. Он призвал добиваться побед сегодня.
Высказывание на эту тему даже такого одиозного персонажа, как Моргенштерн, заставляет задуматься о том, что День Победы стал идеологическим праздником. Так прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ситуацию историк и публицист Евгений Понасенков.
«Если даже у самого примитивно мыслящего, невежественного, необразованного и пошлого типа возникают мысли более логичные, адекватные и честные, чем у как бы образованных и ответственных людей, то надо уже думать о тяжелой ситуации в обществе. Я с большим пренебрежением отношусь к этому типу, но как историк скажу: давно пора «закончить войну», перестать мучить, будоражить, насиловать людей и сознание общества. Жить надо не войной, а мирными достижениями. Оставьте войну нам, ученым-историкам», - подчеркнул Понасенков.
По мнению эксперта, День Победы как государственный праздник осталось существовать недолго и напомнил, что традиция проводить парады появилась только тогда, когда реальность надо было заменять «идеологией».
«Дело в том, что его из действительно доброй и радостной эмоции превратили в истерику и идеологию, чего делать нельзя. Мы должны изучать историю, знать ее, но не сходить с ума, не подменять вымыслом реальность. Напомню, что первые 25 лет после победы никаких парадов на Красной площади не было, потому что у всех были погибшие на войне родственники, это была психологическая травма. Зато потом, при Брежневе, когда надо было внедрять идеологию в рассыпающуюся страну, которая ничего не производит и все технологии ворует с Запада, тогда стали праздновать. Уважение к памяти – это, прежде всего, завет, чтобы не было войны, а не крики: «Можем повторить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Сам Моргенштерн уже извинился за свои высказывания о Великой Отечественной войне и пояснил, что его слова вырвали из контекста. Он подчеркнул, что ни в коем случае не умалял значимость, важность события.
Он предъявил претензии к СМИ в связи с тем, что они не упомянули его слова о том, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса.
Кроме того, даже в само интервью Собчак не вставила его слова о том, что ветеранам, на его взгляд, необходимо выделить дополнительные деньги.
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