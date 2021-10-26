Осторожно, Собчак: Следком проверит слова Моргенштерна о Дне Победы

«Если даже у самого примитивно мыслящего, невежественного, необразованного и пошлого типа возникают мысли более логичные, адекватные и честные, чем у как бы образованных и ответственных людей, то надо уже думать о тяжелой ситуации в обществе. Я с большим пренебрежением отношусь к этому типу, но как историк скажу: давно пора «закончить войну», перестать мучить, будоражить, насиловать людей и сознание общества. Жить надо не войной, а мирными достижениями. Оставьте войну нам, ученым-историкам», - подчеркнул Понасенков.

По мнению эксперта, День Победы как государственный праздник осталось существовать недолго и напомнил, что традиция проводить парады появилась только тогда, когда реальность надо было заменять «идеологией».

«Дело в том, что его из действительно доброй и радостной эмоции превратили в истерику и идеологию, чего делать нельзя. Мы должны изучать историю, знать ее, но не сходить с ума, не подменять вымыслом реальность. Напомню, что первые 25 лет после победы никаких парадов на Красной площади не было, потому что у всех были погибшие на войне родственники, это была психологическая травма. Зато потом, при Брежневе, когда надо было внедрять идеологию в рассыпающуюся страну, которая ничего не производит и все технологии ворует с Запада, тогда стали праздновать. Уважение к памяти – это, прежде всего, завет, чтобы не было войны, а не крики: «Можем повторить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».