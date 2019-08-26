Следить за здоровьем заключенных хотят обязать Минздрав
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выступит с инициативой о передачи тюремной медицинской службы под контроль Министерства здравоохранения РФ. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко отметил, что ведомство намерено провести ряд консультаций с Минздравом и Минюстом. Работа может начаться уже на следующей неделе, сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
При этом, Максименко положительно отозвался о работе тюремной медицины на данный момент и высказал надежду, что у Минздрава получится лучше.
Масштабная реформа тюремной медицины, которая прошла пять лет назад, принесла свои плоды, считают в ФСИН. Общая смертность снизилась на 30%, от заболеваний - на 33%. В 2019 году зафиксировано снижение смертности на 20-30% от болезней разного рода.
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал свою позицию о ситуации в российской медицине.
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