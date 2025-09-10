СМИ: В Непале из-за беспорядков из тюрем сбежали более семи тысяч заключенных
В Непале из-за беспорядков из 13 тюрем сбежали не менее 7 557 заключенных. Об этом со ссылкой на источник в МВД южноазиатской страны пишет газета Republica.
По данным портала Khabarhub, заключенные сбежали из тюрем, расположенных в районе Махоттари, в городе Лалитпур, в западной части района Навалпараси и города Покхара.
Отмечается, что для поимки сбежавших преступников по всей стране были развёрнуты подразделения полиции и армии.
Причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить в стране ряд крупных соцсетей и мессенджеров. В результате беспорядков, которые переросли в столкновения с полицией, погибли 22 человека, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Получила роль без проб»: Актриса Стречина о «Карениной» на сцене РАМТ
- Песков: ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях
- «Тактильное удовольствие»: Джазмен Эйленкриг пообещал винилу бессмертие
- Концерты, цирк и выставки: КНДР вошла в «новую эру» сотрудничества с РФ
- Техники и художники: На ком нельзя сэкономить при создании кино
- Песков: Ситуация в Непале вышла из-под контроля
- Минцифры расширит список доступных во время ограничений интернет-сервисов
- Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в кафе
- Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
- Павел Дуров поддержал протесты во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru