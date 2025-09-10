СМИ: В Непале из-за беспорядков из тюрем сбежали более семи тысяч заключенных

В Непале из-за беспорядков из 13 тюрем сбежали не менее 7 557 заключенных. Об этом со ссылкой на источник в МВД южноазиатской страны пишет газета Republica.

По данным портала Khabarhub, заключенные сбежали из тюрем, расположенных в районе Махоттари, в городе Лалитпур, в западной части района Навалпараси и города Покхара.

Отмечается, что для поимки сбежавших преступников по всей стране были развёрнуты подразделения полиции и армии.

Причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить в стране ряд крупных соцсетей и мессенджеров. В результате беспорядков, которые переросли в столкновения с полицией, погибли 22 человека, сообщает RT.

ФОТО: EPA / ТАСС
