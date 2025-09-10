Дороже Ибицы: DJ Smash объяснил завышенные цены на Пола Окенфолда в Москве
DJ Smash рассказал НСН, как работал и дружил с английским диджеем Полом Окенфольдом, у которого много поклонников в России.
Пол Окенфолд – легендарный музыкант, который может позволить себе продавать билеты на концерт в Москве по завышенной цене, так как его поклонники – это взрослая аудитория, а россияне в целом соскучились по мировым артистам, заявил НСН российский диджей DJ Smash (Андрей Ширман).
В Москву 13 сентября с концертом приезжает легендарный английский диджей Пол Окенфолд. Это часть его мирового турне, которое, возможно, станет одним из заключительных в его карьере. Пол Окенфолд — трехкратный номинант на премию «Грэмми», его считают одним из отцов мировой электронной музыки. Стоимость билетов на «Яндекс Афише» за несколько дней до концерта в Москве составляет 12 тысяч рублей на танцпол. Ширман рассказал, почему Окенфолда считают легендой.
«Я его знаю очень давно, больше 15 лет, познакомился я с ним, когда мы вместе играли на одном из мероприятий в Сен-Тропе. Мы всегда хорошо дружили. Я знаю, что сейчас он продюсирует музыку для кино. Мы несколько раз ездили с ним отдыхать летом, очень веселый парень. Я, конечно, видел, что он приезжает. Хочу ему обязательно на днях написать. Для электронной музыки он сделал очень много, был проводником диджейской культуры в коммерческий сегмент. Он сам парень из андеграунда, но стал делать коллаборации с Мадонной, с разными попсовыми на тот момент артистами. К России он всегда очень хорошо относился, давал дорогу молодым артистам. Можно вспомнить трек «Resurection», сделанный командой Planet Perfecto Knights, на музыку Эдуарда Артемьева. Все помнят эту космическую мелодию, которая стала мировым хитом», - рассказал он.
По его словам, в России сейчас образовался музыкальный вакуум, поэтому аудитория готова переплачивать за концерты легендарных артистов.
«Что касается цены, 12 тысяч – это дороговато все-таки. Если мы возьмем какое-то топовое мероприятие даже на Ибице, там билет на танцпол стоит от 30 до 80 евро. Максимум – 100 евро. Но у нас сейчас такой вакуум танцевальной культуры, ничего вообще не происходит. Я думаю, что он сыграет прикольно, соберет здесь, потому что его фанатов в России много. А где-то в Америке он может так и не собрать, потому что там конкуренция бешеная. Американский рэпер Akon у нас тоже собрал очень большую площадку недавно, нигде он такую не соберет. У нас наступило время, когда мы соскучились по интернациональному продукту. Пол Окенфолд – это легендарный человек, в 2000 году его приезд был главным событием года. Многие это помнят. Я прогнозирую, что публика будет взрослая на его мероприятии. Поэтому думаю, что VIP продается даже лучше, чем танцпол. Из самых хитовых треков могу выделить «Ready Steady Go», «Starry Eyed Surprise», «Southern Sun», их знают все», - добавил собеседник НСН.
EDM (электронная танцевальная музыка) сегодня буквально шагает по планете, ранее заявил НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.
