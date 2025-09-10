Над Крымом и Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
10 сентября 202512:55
Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 8.25 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть... беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.
Военные сбили четыре беспилотника над Крымом, два - над Белгородской областью.
В ночь на 10 сентября российские средства ПВО уничтожили 122 дрона ВСУ, напоминает RT.
